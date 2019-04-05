فيكتور لكحل: “أنهض دائما وأبدا”

أبدى فيكتور لكحل عن استعداده للعودة بقوة للميادين بعد الإصابة القوية التي تعرض لها رفقة المنتخب الوطني الجزائري.

حيث أصيب “لكحل” في ودية “تونس” في ملعب “مصطفى تشاكر” في الدقيقة الـ 12.

أين تبين أنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة مما يعني ابتعاده عن الملاعب لمدة 6 أشهر.

ونشر “لكحل” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “أنهض دائما وأبدا، شكرا للجميع على رسائلكم”.

وأبدى أيضا “سفيان فيغولي” عن دعمه الكبير للاعب “فيكتور” حيث رد على تغريده عبر “التويتر” هو الآخر.

وكان الناخب الوطني “جمال بلماضي” يرى في “لكحل” البديل المناسب لـ “أسامة شيتة” الذي أصيب هو الآخر في الركبة مع “إتحاد العاصمة”.