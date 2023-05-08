فيكتور لكحل على بعد خُطوة من الصعود لـ”الليغ1″ مع فريقه لوهافر

ساهم الدولي الجزائري، فيكتور لكحل، في فوز فريقه لوهافر، ضد نادي رودز، برسم الجولة 34 من دوري الدرجة الثانية الفرنسية “الليغ”.

بعد أن شارك لكحل، في المباراة، اليوم الإثنين، كأساسي، وطيلة التسعين الدقيقة، في المواجهة التي فاز فيها فريقه بهدف لصفر.

وعرفت المواجهة، تضييع لاعب الخضر لكحل وقائد لوهافر، ضربة جزاء في الدقيقة 32 من عمر المواجهة، وليسجل مدافع الخصم فاليرو ضد مرماه، سمحت لفريق لوهافر، المواصلة في صدارة الليغ 2 برصيد 71 نقطة.

ويتبقى للدولي الجزائري فيكتور لكحل الفوز بمباراة وحيدة من أصل 3 مباريات متبقية، من فعاليات الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، ليُرسم الصعود رفقة ناديه لـ”الليغ1″ رسميا.