فيكتور لكحل يجدد عقده مع لوهافر إلى غاية 2023

جدد الدولي الجزائري فيكتور لكحل، عقده مع ناديه لوهافر، الناشط في الليغ2 الفرنسية، إلى غاية صيف 2023.

ونشر نادي لوهافر، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أعلن من خلالها تمديد عقد فيكتور لكحل، مؤكدين في ذات سعادتهم لمواصلة هذا الأخير مغامرته مع النادي.

وجددت إدارت لوهافر، عقد لعب الخضر لـ3 مواسم أخرى، وهذا رغم الإصابة التي تلقاها لكحل، على مستوى الركبة، في آخر مشاركة له رفقة الخضر.

يذكر أن فيكتور لكحل (25 عاما)، يعد من أحد ركائز نادي لوهافر، بالنظر للمردود الذي قدمه هذا الموسم رفقة النادي في الليغ2 الفرنسية.