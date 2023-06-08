فيكتور لكحل يلتحق بالدوري القطري من بوابة هذا النادي

رسّم الدولي الجزائري، فيكتور لكحل، أمس الأربعاء، انتقاله للدوري القطري، أين سيخوض تجربة جديدة في مشواره الكروي.

وكشفت مؤسسة دوري نجوم قطر، عن تعاقد فيكتور لكحل، مع نادي أم صلال، بعد اتفاق الطرفين على جميع تفاصيل العقد.

كما أضافت تقاريري إعلامية قطرية، بأن اللاعب السابق لنادي اوهافر، أمضى على عقد يربطه بنادي ام صلال لمدة موسمين.

يذكر أن فيكتور لكحل (29 عاما)، حقق الصعود هذا الموسم رفقة ناديه لوهافر لليغ1 الفرنسية، قبل أن يقرر الالتحاق بنادي أم صلال.