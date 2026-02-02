فيكتور لكحل يلتحق بالرياض السعودي

أعلنت وسائل الإعلام السعودية عن تعاقد نادي الرياض رسميًا مع لاعب الوسط الدولي الجزائري فيكتور لكحل، قادمًا من نادي القادسية الكويتي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في إطار سعيه لتعزيز صفوف الفريق.

ويُعدّ لكحل المتألق في كأس العرب التي جرت مؤخرا بقطر، من الأسماء التي تملك تجربة احترافية معتبرة، حيث سبق له الدفاع عن ألوان نادي لوهافر الفرنسي، قبل خوض تجربة في الدوري القطري مع أم صلال، ثم الانتقال إلى القادسية الكويتي، الذي قدم معه مستويات لافتة.

كما سبق للاعب تمثيل المنتخب الوطني الجزائري، وشارك في بطولة كأس العرب الأخيرة التي احتضنتها دولة قطر، ما أكسبه خبرة دولية إضافية.

وشهدت صفقة انتقال لكحل اهتمام عدة أندية، خاصة من الدوري القطري، إضافة إلى رغبة نادي لوهافر في استعادته، غير أن قناعة إدارة نادي الرياض بالمشروع الرياضي للفريق، إلى جانب رغبة اللاعب، ساهمتا في حسم الصفقة لصالح النادي السعودي.