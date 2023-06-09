فيكتور لكحل يودع لوهافر برسالة مؤثرة

حرص الدولي الجزائري فيكتور لكحل على توجيه رسالة وداع لناديه لوهافر الفرنسي، بعد ترسيم مغادرته الفريق هذا الصيف.

ونشر لكحل، رسالة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أكد فيها ان الوقت قد حال لرحيله، بعد 17 عاما له في الفريق.

كما أكد الدولي الجزائري، بأن غادر الفريق مرتاح البال، بعد مساهمته في اعادة لوهافر إلى الليغ 1، متمنيا له النجاح.

ووجّه لكحل، شكر خاص لإدارة الفريق، وجماهيره، على مساندتهم له طيلة السنوات الماضية، مؤكدا بأنه سيبقى دائما من مناصري الفريق الأوفياء.

يذكر ان فيكتور لكحل (29 عاما)، رسّم انتقاله هذا الأسبوع إلى نادي أم صلال القطري، بعقد يربطه مع الفريق لموسمين.