فيكتور لكحل يودع لوهافر برسالة مؤثرة
حرص الدولي الجزائري فيكتور لكحل على توجيه رسالة وداع لناديه لوهافر الفرنسي، بعد ترسيم مغادرته الفريق هذا الصيف.
ونشر لكحل، رسالة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أكد فيها ان الوقت قد حال لرحيله، بعد 17 عاما له في الفريق.
كما أكد الدولي الجزائري، بأن غادر الفريق مرتاح البال، بعد مساهمته في اعادة لوهافر إلى الليغ 1، متمنيا له النجاح.
ووجّه لكحل، شكر خاص لإدارة الفريق، وجماهيره، على مساندتهم له طيلة السنوات الماضية، مؤكدا بأنه سيبقى دائما من مناصري الفريق الأوفياء.
يذكر ان فيكتور لكحل (29 عاما)، رسّم انتقاله هذا الأسبوع إلى نادي أم صلال القطري، بعقد يربطه مع الفريق لموسمين.
Bonjour à tous,
L’heure est venu pour moi de vous dire au revoir, j’écris ce message avec beaucoup d’émotions après 17 années passées au @HAC_Foot
Ce fut un honneur et une fierté de porter ce maillot ciel et marine et d’en être le capitaine.
Je part l’esprit tranquille en… pic.twitter.com/Syltp8W7Ny
— Victor Lekhal (@VictorLekhal) June 8, 2023