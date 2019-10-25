“فيكتور لكحل” يُعلن عودته للميادين

كشف اللاعب الدولي الجزائري لفريق لوهافر الفرنسي “فيكتور لكحل” قدرته على العودة مُجددا للملاعب.

متوسط الميدان الدفاعي للخضر نشر اليوم الجمعة تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وجاء في التغريدة:”بعد 6 أشهر من العمل المُكثف تلقيت الضوء الأخضر من الجراح وكذا الطاقم الطبي للعودة مُجددا للميادين”.

وكان “لكحل” قد تعرض لاصابة خلال المواجهة الودية التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره التونسي بتشاكر.