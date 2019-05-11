فيكتور وانياما: “نتواجد في مجموعة صعبة للغاية”

أكد لاعب وسط ميدان منتخب كينيا “فيكتور وانياما” على صعوبة مهمة منتخب بلاده في منافسة كأس أمم إفريقيا بعد وقوعه في المجموعة الثالثة رفقة كل من الجزائر، السنغال، وتنزانيا.

وتحدث لاعب توتنهام الإنجليزي لوسائل الإعلام البريطانية عن حظوظ منتخب بلاده في التأهل إلى الدور الثاني من منافسة الكان قائلا:

“أعتقد أنها مجموعة صعبة للغاية، لا يوجد أي منتخب يمكن أن نقلل من شأنه، تعلمون جيدا أنه من أن النجاح في منافسة كأس أمم إفريقيا يجب أن تكون فريقا قويا”.

وأضاف: ” نحن في مجموعة صعبة، ونأمل أن ننجح مع الكثير من العمل..بصراحة نحن لم نسطر أي هدف محدد، علينا فقط أن نعمل بجد ولعب كل مباراة على حدة ونتأكد من أننا قادرون على جمع النقاط”.