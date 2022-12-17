فيلات فخمة للبيع بهذه الأسعار

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المواطنين داخل اوخارج الوطن الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر. انه سيتم فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية البليدة.

واوضحت مؤسسة ENPI عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك إلى أن عملية البيع 15 فيلا في الأربعاء بولاية البليدة.

عملية التسجيل تتم عبر الموقع الالكتروني: www.enpi.dz. أو عبر الرابط مباشرة: www.enpi-net.dz/LPL/.

وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق لـ 18/12/2022 على الساعة 11:00 صباحًا. ويتم غلق الموقع بعد انتهاء المخزون المتوفر.

وأضافت مؤسسة ENPI فيذات البيان ان الموقع يشمل فيلات من نوع 6 غرف F6 .

وتتراوح مساحة الفيلا ذات الـ 6 غرف من 234.55 متر مربع الى 300.15 متر مربع. و يبدا سعرها من 865.00 008 31 دج الى 945.00 438 32 دج.