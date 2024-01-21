فيلات للبيع بأسعار مغرية في هذه الولاية

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI، في بيان لها اليوم الأحد، عن فتح الترشح لاقتناء فيلات بصيغة الترقوي الحر “L.P.L” بولاية قسنطينة.

ووفقا للبيان ENPI، فإنه سيتم اعادة فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية قسنطينة. وذلك بموقع زواغي سليمان قسنطينة “30 فيلا”.

وأوضح المصدر نفسه، بأن التسجيل يكون عبر الموقع الرسمي للمؤسسة: www.enpi.dz، أو عبر الرابط مباشرة:

https://www.enpi-net.dz/LPL/inscriptionn.php، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق لـ 23/01/20243 على الساعة 11:00 صباحا.

مساحة هذه الفيلات وأسعارها

تتراوح مساحة الفيلا ذات خمسة غرف مزدوجة من 224.00 متر مربع الى 242.00 متر مربع مع وجود حديقة تتراوح مساحتها من 40.00 متر مربع الى 179.00 متر مربع .

ويبدأ سعر الفيلا ذات خمسة غرف مزدوجة من 400.00 808 24 دج الى 100.00 343 33 دج .

وفي المقابل تتراوح مساحة الفيلا ذات ستة غرف مزدوجة من 190.00 متر مربع الى 278.00 متر مربع مع وجود حديقة مساحتها من 131.00 متر مربع .

ويبدأ سعر الفيلا ذات ستة غرف مزدوجة من 500.00 323 26 دج الى 900.00 184 31 دج .