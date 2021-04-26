فيلالي.. ارتفاع أسعار البطاطا راجع إلى المضاربة وليس لغلاء البذور

فنّد مدير حماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة، رابح فيلالي، أن يكون سبب ارتفاع أسعار البطاطا إلى غلاء البذور.

واعتبر، فيلالي، ما راج من أخبار حول أن أسعار البطاطا شهدت ارتفاعا في السوق بسبب غلاء البذور “غير صحيح”.

وأشار مدير حماية النباتات، إلى أن الارتفاع الجنوني لسعر البطاطا يعود إلى جهات تعمل على المضاربة والربح.

وقال المتحدث، اليوم الثلاثاء، إن الإنتاج الموجود حاليا في السوق الوطنية يعود إلى شهري أكتوبر ونوفمبر.

وأوضح المسؤول، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الفلاحون استخدموا بذورا محلية.

وكشف رابح فيلالي، أن الجزائر صدّرت 50 ألف طن من المنتجات الفلاحية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وتجاوزت صادرات القطاع خلال السنة الماضية الـ100 ألف طن من الخضروات والفواكه رغم جائحة كورونا.

وأوضح فيلالي، أن هذا الرقم من الصادرات، جاء بفضل التسهيلات الجديدة المقدمة للناشطين بالتصدير الفلاحي على مستوى نقاط العبور والجمركة.