فيلالي: الإنتاج الحالي للبطاطا بلغ 50 مليون قنطار.. والجزائر قادرة على توفيرها طيلة السنة

قال المدير المركزي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، رابح فيلالي، أن خريطة الطريق التي اعتمدتها الوزارة تستهدف رفع الإنتاج الوطني السنوي من البطاطا إلى 65 مليون قنطار في آفاق 2024. مبرزا بأن الإنتاج السنوي الحالي يقدر بـ50 مليون قنطار.

وأضاف فيلالي، خلال لقاء جهوي إحتضنه مقر الغرفة الفلاحية حول تطوير البطاطا غير الموسمية. ضم ممثلين عن 10 ولايات من شرق البلاد، أن تجسيد هذا البرنامج يعتمد على الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية القريبة من مصادر المياه. عن طريق إعتماد الإنتاج بالتناوب بين الحبوب والبطاطا على نفس المساحة الزراعية. مشيرا أن كل الشروط متوفرة للإعتماد على هذه التقنية لتطوير إنتاج البطاطا عبر الوطن.

من جهته، ذكر رئيس المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة البطاطا، حسان قدماني. بأن استغلال فترة الفراغ ما بين حملة الحصاد والدرس وإلى غاية حملة الحرث والبذر في إنتاج البطاطا ما بعد الموسمية. سيسمح للجزائريين بالحصول على بطاطا طازجة على مدار فصول السنة. خاصة وأن الدورة الزراعية ما بين المحصولين مهمة لتحسين خصوبة التربة والتقليل من الاعتماد على الأسمدة. كما أن الدورة الزراعية ستكون عاملا مهما في رفع الإنتاج السنوي للبلاد من البطاطا ما بعد الموسمية سواء الموجهة للإستهلاك أو البذور.

وأوضح في ذات السياق، أن البذور تشكل 40 بالمائة من التكلفة الإجمالية للهكتار الواحد. مضيفا أن سعر الكليوغرام الواحد في الظروف الحالية لا يمكن له أن يهبط عن مستوى 35 إلى 40 دج.