فيلالي غويني يسلم أوراق اعتماده كسفير للجزائر لدى عمان

تسلَّم بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية عمان، نسخة من أوراق اعتماد فيلالي غويني، كسفير للجزائر المعيّن لدى سلطنة عُمان.

وحسب موقع أثير عمان، فقد رحَّب معالي وزير الخارجية العماني بسفير الجزائر الجديد. مُتمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله، وللعلاقات الثُنائية بين البلدين الشقيقين المزيد من التقدُّم والنماء.

وحضر المقابلة عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية –يضيف ذات المصدر الإعلامي-.

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