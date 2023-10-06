فيلما زيغود يوسف والعربي بن مهيدي سيعرضان قبل 2024

من المرتقب أن يتم عرض 4 أفلام حول شهداء الجزائر، في إطار حماية والمحافظة على الذاكرة الوطنية، من بينها فيلمين اثنين، حول “زيغود يوسف” و”العربي بن مهيدي” قبل نهاية السنة، واثنين آخرين حول “العقيد سي امحمد بوقرة” و”العقيد سي الحواس” خلال 2024.

كما سيتم عرض 15 فيميلما وثائقيا منها المآثر البطولية للشيخ الكبلوتي، والسجناء الجزائريين في جزيرة سانت مارغريت، ومشاركة المرأة الجزائرية والطفل من خلال الشهيدة الرمز زوليخة عودة وعمر الصغير “قيد الاستكمال سيتم عرضهما في 2023.