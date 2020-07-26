فيلم “أبو ليلى” يشارك في مهرجان “شنغهاي” السينمائي

سيشارك فيلم “أبو ليلى” لمخرجه الجزائري، أمين سيدي بومدين، في الطبعة الـ 23 لمهرجان “شنغهاي السينمائي” الدولي بين 25 جويلية و 2 أوت المقبل.

وسيدخل فيلم “أبو ليلى” في المهرجان الدولي السينمائي إلى جانب 360 فيلم آخر، حيث تمت برمجة الفيلم ذي الإنتاج المشترك بين الجزائر وقطر وفرنسا خارج المنافسة مع أفلام أخرى، مثل الفيلم المغربي “آدم”.

ويتناول “أبو ليلى” المقدرة مدته بـ 140 دقيقة، الأحداث المأسوية للعشرية السوداء عبر قصة لشابين “سمير ولطفي” المتقمص دوريهما الممثلان سليمان بنواري والياس سالم.

وفي الفيلم الطويل “أبو ليلى”، يطارد البطلان “الإرهابي” الخطير “أبو ليلى” في الصحراء الجزائرية مع توالي أحداث درامية أخرى.

ويعدّ “أبو ليلى” أول فيلم طويل لمخرجه أمين سيدي بومدين بعد الفيلمين القصيرني “الجزائر غدا؟” و”الجزيرة”.

وتحصل الفيلم سنة 2020 على جائزة النقد لمهرجان “دا” في برشلونة، بعد برمجة متميزة سنة 2019 في الطبعة الـ72 لمهرجان “كان”، ضمن مسابقة “أسبوع النقد”.

وعرض فيلم “أبو ليلى” في مهرجانات مهرجانات البوسنة والهرسك، وتونس وبلجيكا وإيطاليا ومصر.

ونال الممثل والمخرج الجزائري الياس سالم، جائزة أحسن ممثل على دوره في هذا الفيلم خلال الطبعة الـ30 لأيام قرطاج السينمائية سنة 2019.