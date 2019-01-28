فيلم الرعب “جلاس” يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

يواصل فيلم التشويق والرعب “جلاس” تصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، بإيرادات بلغت 19 مليون دولار.

الفيلم من بطولة بروس ويلز وصمويل جاكسون، وجيمس مكافوي وأنيا تيلوري، وإخراج إم نايت شيامالان.

وتتمحور أحداثه حول حارس الأمن “ديفيد دان”، الذي يستخدم قوته الخارقة والمرعبة للعثور على المضطرب نفسيًا كيفين كيندل كرامب ذي الأربعة وعشرين شخصية مختلفة.

واحتل الفيلم الأمريكي “ذي أبسايد” المركز الثاني، بإيرادات بلغت 12.2 مليون دولار.

فيما احتل فيلم الحركة والمغامرة “أكوا مان” المركز الثالث هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 7.4 مليون دولار.

وجاء في المركز الرابع فيلم المغامرة الجديد “ذا كيد هو ود بي كنغ”، بإيرادات بلغت 7.3 مليون دولار .

واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة ” سبايدر مان إنتو ذا سبايدر فيرس “، بالمركز الخامس للأسبوع الثاني على التوالي، محققا 6.15 مليون دولار.