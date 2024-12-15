فيلم “الصف الأول” الجزائري يُبهر الجمهور عبر العالم

أبهر الفيلم الجزائري “الصف الأول”، للمخرج، مرزاق علواش، الجمهور، في تورونتو وجدة وتونس، وتحصل على عدة تكريمات.

وبعد أول لقاء مع الجمهور في مهرجان تورونتو السينمائي (كندا)، تم عرض الصف الأول في سهرة عرض احتفالية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة (المملكة العربية السعودية).

وحصل مرزاق علواش على جائزة مجلة Variety الأمريكية تكريمًا لمسيرته الفنية.

كما تم الاحتفاء بالفيلم في أيام قرطاج السينمائية، حيث التقى الجمهور التونسي وتم تقديم تكريم خاص للمخرج.

وشهد الحدث تكريمًا خاصًا للمخرج مرزاق علواش الذي أدار أيضًا جلسة حوارية (ماستر كلاس).

وفيلم الصف الأول من إخراج مرزاق علواش، أحد أعظم المخرجين الجزائريين. وينتمي هذا الفيلم إلى مسيرة فنية غنية ومؤثرة.

ويشتهر علواش بأعمال كلاسيكية مثل Omar Gatlato الذي أحدث ثورة في السينما الجزائرية في سبعينيات القرن الماضي من خلال استكشاف القصص الحضرية المعاصرة.

وكذلك فيلم “Bab El-Oued City” الذي حصد إعجاب العديد من المهرجانات الدولية. كمخرج غزير الإنتاج، عرف علواش كيف يلتقط جوهر الجزائر بينما يعالج موضوعات عالمية.

ويُعد الصف الأول إضافة مميزة لهذه المسيرة الاستثنائية، حيث يمثل نقلة نوعية نحو كوميديا عائلية عصرية.

الفيلم من بطولة مجموعة من النجوم الموهوبين، من بينهم نبيل عسلي، هشام مسباح، هنا منصور. وإدير بنعيبوش، إلى جانب أسماء أخرى بارزة من الكوميديين الجزائريين

نجاح “الصف الأول” في مهرجان البحر الأحمر هو مصدر فخر كبير

وقالت أمينة كاستينغ، المنتجة المشاركة للفيلم: “إن نجاح الصف الأول في مهرجان البحر الأحمر هو مصدر فخر كبير. يمثل هذا المشروع حقبة جديدة للكوميديا الجزائرية. فهو عمل متجذر في تقاليدنا ولكنه يطمح للوصول إلى العالمية”.

وتم إنتاج الفيلم من قبل فريق ديناميكي ومبتكر، يجمع بين التقاليد والحداثة. مقدّمًا فكاهة راقية ومفهومة قادرة على توحيد جميع الأجيال

كما قال مرزاق علواش: “لقد أردت أن يُعرض الصف الأول أولاً في الجزائر. هذا الفيلم هو تكريم لثقافتنا ولطريقتنا الفريدة في الضحك معًا. إنه عمل يجمع الناس، يرفّه عنهم، ويحتفي بما يوحدنا”.

وسيتم عرض الفيلم هذا الصيف، حيث يعد الصف الأول بأن يكون النجاح الأبرز لهذا الموسم، كفيلم كوميدي عائلي يثبت مجددًا الموهبة العظيمة لمرزاق علواش وديناميكية السينما الجزائرية الجريئة والمتميزة.