فيلم الغسالة يتفوق على كورونا ويعيد الجمهور إلى مقاعد السينما

تعد صناعة السينما واحد من المجالات التي تأثرت سلبًا بشكل واضح بسبب جائحة كورونا، فنتيجة اشتراطات العزل والبقاء في المنزل.

وأُغلقت دور العرض حول العالم، كما توقف تصوير الكثير من الأعمال.

ومؤخرًا عادت بعض دور السينما لفتح أبوابها في عدة دول، مع الكثير من الاحترازات وتقليل عدد المقاعد المتاحة لتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

وقرر منتجي فيلم “الغسالة” المخاطرة وعرضوا الفيلم في ظل هذه الظروف، ليحققوا مفاجأة غير متوقعة حتى لأكثر المتفائلين.

وفيلم “الغسالة” من بطولة الفنان محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمد سلّام.

وفي ظل المخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا، الذي تشهده العالم، لا يبدو أن دور العرض ستعود للعمل بكامل قوتها في القريب العاجل، حيث أجلت معظم شركات الإنتاج طرح أفلامها المهمة في دور العرض حتى نهاية العام.