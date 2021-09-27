فيلم “الملحد” يبرز قضية التطرف الدينى والإلحاد بين الشباب فى الدول العربية

يناقش فيلم “الملحد” قضية مهمة وشائكة ظهرت مؤخراً وأصبحت حديث السوشيال ميديا والمنصات بين الشباب، وهى عن التطرف الدينى والإلحاد والخروج عن الدين.

وانتشرت بشكل كبير بين الشباب في الدول العربية والإسلامية، لذلك قرر صناع الفيلم تسليط الضوء عليها بشكل عقلاني وتوضيحها للمجتمع وتوضيح الفرق بين الإلحاد الناتج عن التفكير الزائد في الدين والتدين الذي يكون دون تفكير أو تدبر.

يشار إلى أن فيلم “الملحد” يشارك فيه عدد من النجوم منهم الفنان محمود حميدة وصابرين وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم ونجلاء بدر ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي، والفيلم من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

ويكرر ماندو العدل والكاتب إبراهيم عيسى التعاون سوياً بفيلم “الملحد”، بعد أن قدما سوياً فيلم “صاحب المقام”، والذى

عرض العام الماضى، وشارك في بطولته كل من محمود عبد المغنى، يسرا، آسر ياسين.

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