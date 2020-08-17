فيلم “بابيشا” يحصد جائزة الجمهور في مهرجان أومبريا بايطاليا

توج مؤخرا فيلم “بابيشا” للمخرجة مونيا بن مدور بجائزة الجمهور في ختام الدورة 24 من مهرجان أومبريا السينمائي الذي أقيم في مدينة مونتون بإقليم بيروجيا بإيطاليا.

وعرف المهرجان، مشاركة 5 أفلام روائية طويلة و26 فيلما روائيا قصيرا.

وكشفت إدارة مهرجان أومبريا السينمائي عن قائمة الأفلام المتوجة بدورته 24، حيث حاز فيها الفيلم الجزائري والعربي الوحيد المشارك في هذه التظاهرة بجائزة الجمهور.

وأشارت الصفحة الرسمية للمهرجان بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الفيلم الذي عرض لأول مرة بمهرجان “كان” السينمائي ورشح لجائزة الأوسكار وتوج بجائزة “سيزار” التي نالتها مخرجته مونيا بن مدور، وبطلته لينا خوذري.

ولا يزال فيلم “بابيشا” يواصل في المشاركات بمسابقات دولية، ومنذ رفع الحجر الصحي بفرنسا، فقد برمج عرضه بـ18 قاعة في أنحاء فرنسا، فيما يبقى عرضه بالجزائر مسألة تشكل الكثير من الجدل.

وكان المركز الجزائري لتطوير السينما، قد أعلن في وقت سابق عن تنظيم عروض للفيلم قريبا.

كما أعلن مراد سنوسي، مدير المسرح الجهوي لوهران، عن تنظيم عروض للفيلم في إطار نادي السينما الذي يتم التحضير له في المدينة، وهذا بالاتفاق مع منتج العمل في الجزائر بلقاسم حجاج.

ويعتبر “بابيشا” أول تجربة في الفيلم الطويل لإبنة المخرج الراحل عز الدين مدور، الذي يروي جانبا من الحياة الاجتماعية في جزائر التسعينيات، تحت الإرهاب ومواجهة النساء لقوى التطرف.

وقد حقق الفيلم مداخيل كبيرة في صالات العرض الفرنسية، ونال العديد من الجوائز، آخرها جائزة لجنة التحكيم للمسابقة الدولية لأفلام “الدياسبورا” للدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.