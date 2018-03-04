فيلم جزائري يفتتح مهرجان القاهرة لسينما المرأة

انطلق مهرجان القاهرة الدولي الحادي عشر لسينما المرأة يوم السبت بعرض الفيلم الجزائري “إلى آخر الزمان”.

من سيناريو وإخراج ياسمين شويخ وبطولة جيلالي بوجمعة وجميلة عريس وإيمان نوال ومحمد بكريتي.

الفيلم هو الروائي الطويل الأول لمخرجته بعد فيلمين قصيرين وعرض لأول مرة في مهرجان دبي السينمائي في ديسمبر2017.

ولم يعرض حتى الآن في الجزائر.

تدور أحداث الفيلم في قرية “سيدي أبو القبور” التي إكتسبت إسمها من رجل صالح تبرع بقطعة أرض كبيرة لتكون مقبرة للمسلمين.

وعندما توفي دفن بها وأصبح له مقام يقصده الناس ويدعون أمامه عندما يأتون لزيارة موتاهم. ويعرض مهرجان القاهرة الدولي الحادي عشر لسينما المرأة 54 فيلما من 34 دولة.

ويقدم عروضه وندواته في مركز الإبداع بدار الأوبرا وسينما زاوية والمركز الثقافي الفرنسي ومعهد جوته ومسرح الفلكي.

واختار المنظمون لبنان”ضيف شرف” المهرجان لإلقاء الضوء على تجارب النساء اللبنانيات في مجال السينما الروائية والتسجيلية في السنوات القليلة الماضية.