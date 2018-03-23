فيلم حول “سينماتيك الجزائر” في أول عرض بمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي

عاد فيلم “قصتي غير مكتوبة” للمخرجة الفرنسية جاكلين غزلان امس بعنابة بهواة الفن السابع إلى ذاكرة تاريخ “سينماتيك الجزائر”.

ليسرد تاريخ هذا المنبر الإشعاعي لصناع الفن السابع .

الفيلم الذي تم عرضه بقاعة “سينماتيك” في أول عرض ضمن المنافسة الرسمية للفيلم الوثائقي بمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي.

ويتناول هذا الفيلم الوثائقي تاريخ سينماتيك العاصمة التي تأسست تجسيدا للرغبة في فتح منبر للإشعاع الثقافي والفني.

وجعله فضاء لاستضافة واكتشاف السينما العالمية والإطلاع عليها.

ويعتمد الفيلم الذي يمتد عرضه لمدة ساعة وستة عشرة دقيقة وهو إنتاج مشترك جزائري- فرنسي لسنة 2017.

على جوانب من الأرشيف وشهادات حية لسينمائيين ونقاد.

أمثال أحمد إلياس مزياني وفاروق بلوفة وسيد أحمد أقومي وجون ديشي.

حول أهم المحطات التاريخية التي صنعت ديناميكية سينماتيك الجزائر ويبرز العلاقة القوية و المتميزة التي جمعت السينماتيك بالجمهور .

كما شهدت قاعة سينماتيك عنابة عرض فيلم “طعم الإسمنت” للمخرج السوري زياد كلثوم.

في إطار برنامج اليوم الأول من منافسة التتويج بجوائز الطبعة الجديدة من المهرجان المخصصة للفيلم الوثائقي.

ويعالج “طعم الإسمنت” يوميات مجموعة من اللاجئين السوريين يعملون بورشة بناء.

ويعيشون وضعية صعبة فرضتها عليهم ظروف الحرب حيث تهتز قلوبهم لدوي القنابل التي تمزق أراضيهم.

وعلى مدار 85 دقيقة يركز هذا الفيلم على ظروف اللاجئين في ورشة عملهم وتشبثهم بحلم عودة الحياة و الأمل بأراضيهم.

وفي فئة الأفلام الطويلة فقد كان الموعد بقاعة مسرح عزالدين مجوبي مع فيلم ” الشيخ جاكسون” للمخرج المصري عمرو سلامة.

حيث اكتشف الجمهور العنابي وهواة السينما لمدة 90 دقيقة من العرض عملا سينمائيا في الدراما النفسية يعالج مسألة التطرف الديني.

كما عرض فيلم “إلى آخر الزمان” للمخرجة ياسمين شويخ ضمن العروض السينمائية الطويلة المدرجة ضمن المنافسة الرسمية.