فيلم سينمائي عن حياة الأسطورة “روبيرتو باجيو”

سيحظى عشاق كرة القدم وخاصة البطولة الإيطالية، بمشاهدة فيلم سينمائي عن حياة الأسطورة الايطالية الساحر روبيرتو باجيو.

شركة “نتفلكس” العالمية سوف تقوم بإنتاج فيلم سينمائي يتحدث عن الأسطورة الايطالية “روبرتو باجيو” وسيلعب دور البطولة “أندريا أركانجيلي” وسيعرض بين نهاية العام المقبل أو بداية عام 2021.

واشتهر اللاعب الايطالي باجيو بأهدافه الكثيرة ومراوغاته الجميلة بالإضافة إلى إخلاصه للفرق التي لعب لها.

كما اشتهر بتضييعه لركلة الجزاء التي كانت ستمنح ايطاليا لقبها العالمي الرابع في كأس العالم بلوس انجلوس الأمريكية سنة 1994 والتي توج بها المنتخب البرازيلي.