فيلم “ماينكرافت” ظاهرة عالمية يعرض الآن في TMV سينما غاردن سيتي

مقتبس من لعبة الفيديو الشهيرة التي أسرت قلوب ملايين اللاعبين حول العالم، يعدّ فيلم ماينكرافت ظاهرة سينمائية لهذا الربيع. يعرض الآن حصريا في TMV سينما، غاردن سيتي. مع خمس حصص عرض يوميا.

وحقق أرقاما قياسية مذهلة: أكثر من 712 مليون دولار في الإيرادات خلال ثلاثة أسابيع فقط من إطلاقه. وأكثر من 85 مليون مشاهد حول العالم. أداء يفوق إطلاقات أفلام مثل باربي، أوبنهايمر وسوبر ماريو بروس.

من إنتاج شركة وارنر بروس، وإخراج جاريد هيس (Napoleon Dynamite)، يمزج الفيلم بين مغامرة ملحمية وكوميديا مرحة. ضمن عالم بصري مذهل. على الشاشة، يقود جيسون موموا طاقما مليئا بالنجوم الصاعدين في السينما الأمريكية. كما يجسد شخصية مغامر كاريزمي في عالم مهدد بظهور التنين المخيف Ender Dragon.

كما تدور القصة حول بطلة شجاعة ومجموعة من أصدقائها الذين ينطلقون في رحلة لإنقاذ عالمهم المبني من الكتل والخيال. يبقى الفيلم وفيا لروح اللعبة، ويمزج بين الكوميديا، الأكشن، قيم التعاون… وتفاصيل صغيرة ستسعد عشاق ماينكرافت الأوفياء.

حدث سينمائي عالمي يعرض على الشاشة الكبيرة، حصريا في TMV سينما - غاردن سيتي. ونظرا للإقبال الكبير، تبرمج خمس عروض يوميا. إنها فرصة مثالية لاكتشاف أو إعادة اكتشاف عالم ماينكرافت في أفضل الظروف الممكنة.

مغامرة لا تُفوّت

يتم نشر توقيت العروض بشكل منتظم على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالسينما. لذا ندعو الجمهور إلى متابعتها قبل الحضور: إنستغرام @tmv_cinemas :

فيسبوكTMV Cinémas Garden City :

كما يعتمد فيلم ماينكرافت على العناصر البصرية والسردية المعروفة في اللعبة ليقدم قصة مشوّقة، مليئة بالضحك والمشاعر. تناسب الأطفال والكبار على حد سواء، خاصة من عاشوا بدايات اللعبة. إنها مغامرة عن الصداقة، الشجاعة، البناء… والـCreepersبالطبع!

معلومات عملية

المكان : TMV سينما – غاردن سيتي

العروض : 5 حصص يوميًا – المواعيد تنشر على الإنترنت

التذاكر : عبر شباك تذاكر TMV سينما

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