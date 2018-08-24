فيلم معركة الجزائر بكرواتيا

تم إختيار الفيلم الوثائقي المطول “معركة الجزائر ” للمخرج مالك بن إسماعيل لدخول المنافسة في مهرجان الفيلم التاريخي.
وسيقام المهرجان من 5 إلى 9 سبتمبر بمدينة ريجيكا غرب كرواتيا حسبما كشف عنه المخرج.
و يتطرق الفيلم 2018 إلى خبايا تصوير و إنتاج الفيلم الشهير 1966 للمخرج الإيطالي “جيلو بونتيكورفو”.
وحاز الفيلم على جائزة الأسد الذهبي لمهرجان البندقية السينمائي الدولي.
و قد تحصل الفيلم “معركة الجزائر فيلم في التاريخ” على جائزة لجنة التحكيم في فئة الافلام الوثائقية المطولة
في المهرجان الدولي للفيلم العربي لوهران الذي عقد في جويلية الماضي.
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