فيلم معركة الجزائر بكرواتيا

تم إختيار الفيلم الوثائقي المطول “معركة الجزائر ” للمخرج مالك بن إسماعيل لدخول المنافسة في مهرجان الفيلم التاريخي.

وسيقام المهرجان من 5 إلى 9 سبتمبر بمدينة ريجيكا غرب كرواتيا حسبما كشف عنه المخرج.

و يتطرق الفيلم 2018 إلى خبايا تصوير و إنتاج الفيلم الشهير 1966 للمخرج الإيطالي “جيلو بونتيكورفو”.

وحاز الفيلم على جائزة الأسد الذهبي لمهرجان البندقية السينمائي الدولي.

و قد تحصل الفيلم “معركة الجزائر فيلم في التاريخ” على جائزة لجنة التحكيم في فئة الافلام الوثائقية المطولة

في المهرجان الدولي للفيلم العربي لوهران الذي عقد في جويلية الماضي.