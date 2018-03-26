فيلم نوال مدني يستقطب جمهورا غفيرا بمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي

إستقطب الفيلم الطويل ” كلّ شيء لي” للكوميدية البلجيكية ذات الأصول الجزائرية، نوال مدني سهرة أمس الأحد بعنابة جمهورا غفيرا.

الجمهور تنقل خصيصا إلى المسرح الجهوي بعنابة لاكتشاف هذا الفيلم المدرج خارج منافسة الطبعة الثالثة من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي.

و نجح هذا الإنتاج السينمائي الطويل لسنة 2017 الذي استغرقت مدة عرضه 100 دقيقة.

و الّذي تناول أحداثا مقتبسة من تجارب نوال مدني وهي تخطو أولى خطواتها من أجل تحقيق حلمها في التألق.

في عالم الفن “في صنع أجواء من الطرافة والمرح في صفوف الجمهور الحاضر.

وقدّمت الكوميدية نوال مدني ضمن هذا العمل السينمائي الذي أخرجته بالتعاون مع “لي دوفيك كولبو” تلك التجربة بكثير من الطرافة.

و كذا خفة الروح علاوة على عديد المشاهد الإستعراضية للرقص والكوميديا.

ويمثل هذا العمل السينمائي بالنسبة للفنّانة على حدّ تعبيرها التفاتة

اعتراف وتقدير من الفنانة لعائلتها لاسيما والدها.