فيلم وثائقي حول صديق الثورة الجزائرية المجاهد الأرجنتيني روبيرتو محمود معز

بثت القناة التلفزيونية الجهوية ” كنال سانتا في” بالأرجنتين يوم 11 أوت الماضي، العرض الأول للفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان “معز الأرجنتيني في الثورة الجزائرية”.

ويتناول الفيلمك مسار المجاهد روبرتو محمود معز الأرجنتيني، الذي التحق بصفوف الثورة الجزائرية في سنة 1959.

وينقل منتج الفليم نيستور أنتونيو سليمان من أصول سورية-فلسطينية، شهادة المناضل روبرتو محمود معز الذي عرف بالقضية الجزائرية وحربها التحريرية في الأرجنتين.

وتعود أولى اتصالات روبرتو معز بمبعوثي جبهة التحرير الوطني إلى بوينس ايرس، إلى سنة 1956، حيث كان حينها أمينا عاما لـ “حزب العمال” الأرجنتيني.

وبعد تشبعه لأشهر بروح الثورة الجزائرية، إلتحق روبرتو الذي أطلق عليه فيما بعد إسم محمود بصفوف جيش التحرير الوطني، أين اشتغل في الجانب التقني لصناعة الأسلحة قبل أن يستقر في العاصمة غداة الاستقلال.