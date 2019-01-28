فيلم وثائقي عن ملك البوب “مايكل جاكسون” يثير غضب ورثته

بعد العرض الأول للفيلم الوثائقي “ليفنغ نفرلاند” في مهرجان صاندانس في ولاية يوتا الأمريكية.

الذي زعم أن مايكل جاكسون أسطورة الغناء الأمريكي الراحل، منح طفلا قطعة من المجوهرات مقابل ممارسة الجنس.

ويحكي الفيلم قصة رجلين يزعمان أن جاكسون اعتدى عليهما جنسيا في طفولتهما.

وهو ما دفع ورثة أسطورة البوب الأمريكي إلى وصف العمل الفني بأنه “مؤلم ومثير للانزعاج”.

واصفين إياه بأنه “استند إلى مزاعم غير مؤكدة لأحداث يفترض أنها وقعت منذ 20 سنة وتعامل معها كحقائق.”

خصوصا أن مايكل جاكسون كان دائم النفي لهذه المزاعم التي ظهرت أثناء حياته.

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم الوثائقي على شاشة القناة الرابعة البريطانية في ربيع 2019.