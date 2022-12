فيلم “Avatar 2” يحقق أرقاما مبهرة في شباك التذاكر العالمي

بعد أربعة عشر يومًا من إصداره. جمع فيلم جيمس كاميرون الجديد Avatar 2 أكثر من مليار دولار من العائدات في جميع أنحاء العالم.

وتجاوز فيلم جيمس كاميرون، الذي صدر منتصف ديسمبر في العديد من البلدان العتبة. بعد 14 يومًا فقط (كان 1.025 مليار دولار حسب آخر الأرقام).

Avatar: The Way of the Water ، وهو تكملة لأول أفاتار ، تم إصداره في عام 2009. ومع ذلك، لم يتفوق على الرقم القياسي المسجل في عام 2021 بواسطة Spider-Man: No Way Home. تجاوز فيلم Marvel إيرادات المليار دولار بعد اثني عشر يومًا من التشغيل.

مع حوالي 2.9 مليار دولار من إجمالي الإيرادات. لا يزال فيلم Avatar لعام 2009 هو الفيلم الأكثر ربحًا في تاريخ السينما حتى يومنا هذا.