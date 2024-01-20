فيلود:”رغم صعوبة المواجهة.. نسعى للفوز أمام الجزائر”

إعترف مدرب المنتخب البوركينابي، هوبرت فيلود، بصعوبة مواجهة المنتخب الوطني، اليوم السبت، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023.

وصرح فيلود لقناة بيين سبورتس قبل إنطلاق المواجهة بين المنتخبين:””مواجهاتنا أمام الجزائر لطالما كانت دائما صعبة”.

وأضاف فيلود:”جاهزون لمواجهة الجزائر، وسنسعى لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم”.

يجدر الإشارة، يحتل المنتخب البوركينابي صدارة المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا 2023، برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى أمام موريتانيا.