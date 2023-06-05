فيلود: “أهنئ اتحاد العاصمة بأول لقب إفريقي في مشواره”

وجّه المدرب الفرنسي، هيبرت فيلود، تهانيه لفريق اتحاد العاصمة، بمناسبة تتويجه مؤخرا، بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ونقلت الصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة، تهنئة فيلود والتي قال فيها: “أهنئ اتحاد العاصمة على تتويجه لال مرة في مشواره بلقب إفريقي”.

كما أضاف: “تابعت مواجهتي النهائي، وأنا فخور بما قدمه اللاعبون بالرغم من الصعوبات التي أحاطت بآخر لقاء”.

وختم المدرب الأسبق لاتحاد العاصمة هيبرت فيلود: “قدمت التهاني لبن شيخة، ولصديقي بن ملاط، وأود تهنئة كل مناصري الاتحاد”.