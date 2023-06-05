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الرياضة

فيلود: “أهنئ اتحاد العاصمة بأول لقب إفريقي في مشواره”

بقلم كريم تيغرمت
فيلود: “أهنئ اتحاد العاصمة بأول لقب إفريقي في مشواره”
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وجّه المدرب الفرنسي، هيبرت فيلود، تهانيه لفريق اتحاد العاصمة، بمناسبة تتويجه مؤخرا، بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ونقلت الصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة، تهنئة فيلود والتي قال فيها: “أهنئ اتحاد العاصمة على تتويجه لال مرة في مشواره بلقب إفريقي”.

كما أضاف: “تابعت مواجهتي النهائي، وأنا فخور بما قدمه اللاعبون بالرغم من الصعوبات التي أحاطت بآخر لقاء”.

وختم المدرب الأسبق لاتحاد العاصمة هيبرت فيلود: “قدمت التهاني لبن شيخة، ولصديقي بن ملاط، وأود تهنئة كل مناصري الاتحاد”.

رابط دائم : https://nhar.tv/Ky8x2
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