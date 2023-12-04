فيلود: “الجزائر المرشح الأول للتأهل عن المجموعة الرابعة”

رشح الفرنسي هيبرت فيلود، مدرب منتخب بوركينا فاسو، المنتخب الجزائري للتأهل في المركز الأول عن مجموعتهم الرابعة في نهائيات أمم إفريقيا 2023.

وصرح فيلود، لموقع “win win”: “المجموعة الرابعة متوازنة، ولكن بطبيعة الحال المرشح الأول للتأهل عن هذه المجموعة هو المنتخب الجزائري، بالنظر لما يمتلكه من تاريخ، ولاعبين”.

كما أضاف: “التنافس على المرتبة الثانية في المجموعة سيكون مفتوحًا، منتخب بوركينافاسو لديه حظوظه للتأهل، ولكن لا يمكننا الإنقاص من قيمة بقية المنتخبات”.

وتابع هيبرت فيلود: “منتخبي أنغولا، وموريتانيا جيدان، وحتى الجزائر يمكنها ايجاد صعوبة في مواجهتهما”.