فيلود: “الحكم كان سيعلن ضربة جزاء لو كانت للترجي أو الرجاء”

الرياضة
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فيلود: “الحكم كان سيعلن ضربة جزاء لو كانت للترجي أو الرجاء”
بقلم كريم.تيغرمت

إنتقد مدرب شبيبة القبائل، هيبرت فيلود، الحكم الروندي “لويس هاكيزيمانا”، بعدما حرم فريقه من ضربة جزاء، أمام الرجاء البيضاوي.

وصرح هيبرت فيلود، عقب هذه المواجهة، لتلفزيون “النهار”: “لاعبينا قدمو مباراة في المستوى أمام فريق كبير، وأنا فخور جدا بهم”.

وأضاف مدرب الكناري: “في نهاية المباراة الحكم حرمنا من ضربة جزاء، جعلتني أدرك الفرق في بين الفريقين في المكانة”.

وتابع هيبرت فيلود: “لو كانت نفس اللقطة لنادي الترجي التونسي، أو الرجاء البيضاوي، لأعلن الحكم عن ضربة جزاء، لكن لا يحتسبها لشبيبة القبائل”.


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