فيلود: “الفوز على مقرة أكثر من ضروري”

شدد مدرب شبيبة القبائل، هيبرت فيلود، على ضرورة فوز فريقه بمباراته المقبلة أمام نادي مقرة، لحساب الجولة الـ15 والأخيرة من مرحلة الذهاب.

ووصرح فيلود، خلال الندو الصحفية الخاصة بهذه المباراة: “ندرك جيدا أهمية هذه المباراة ونتيجتها، لذا الفوز بها أكثر من ضروري”.

وأضاف بخصوص الفريق المنافس: “فيرق مقرة، حقق نتائج ايجابية في مبارياته الأخيرة، وأقول أن في البطوبة الجزائرية لا يوجد فريق ضعيف”.

وتابع هيبرت فيلود: “كل مباريات البطولة صعبة، وسنتعامل مع نادي مقرة بكل جدية، والحمد لله أنها آخر مباراة لنا بدون جمهور”.

يذكر أن شبيبة القبائل ستستضيف نادي مقرة، غدا السبت، بملعب “1 نوفمبر ” بتيزي وزو، لحساب الجولة الـ15 من المحترف الأول.