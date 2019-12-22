فيلود: “الفوز على مقرة مفيد للمعنويات قبل مواجهة الرجاء”

الرياضة
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فيلود: “الفوز على مقرة مفيد للمعنويات قبل مواجهة الرجاء”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى مدرب شبيبة القبائل، هيبرت فيلود، سعادته بالفوز الذي حققه أشباله أمام نادي مقرة، بنتيجة 3-0، مؤكدا أن ذلك مفيد لمعنويات لاعبيه، قبل مواجهة الرجاء المغربي.

وصرح هيبرت فيلود، عقب هذه المواجهة: “لاعبونا قدمو مباراة جيدة، خاصة في شوطها الثاني أين تمكنا من تسجيل ثلاثية كاملة”.

وأضاف: “منذ مباراتنا أمام مولودية الجزائر، لم نحقق نتيجة عريضة إلى غاية هذه المباراة، أتمنى أن نحافظ على هذا النسق”.

وتابع هيبرت فيلود: “هذا الفوز مفيد للمعنويات، قبل سفريتنا المقبلة إلى المغرب، لمواجهة الرجاء، علينا الآن مواصلة العمل بجدية”.

يذكر أن شبيبة القبائل، فازت أمس السبت، بـ3-0، على الضيف نادي مقرة، لحساب الجولة الـ15 من المحترف الأول.


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