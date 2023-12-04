فيلود: “المنتخب الجزائري تدعم بلاعبين شبان قادرين على تقديم الإضافة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب منتخب بوركينا فاسو، الفرنسي هيبرت فيلود، عن التشكيلة الحالية للمنتخب الوطني، مشيدا بالأسماء الجديدة التي التحقت به مؤخرا.
وقال فيلود، في تصريح لموقع “win win”: “منتخب الجزائر في مرحلة إعادة بناء وتجديد، هناك لاعبون شباب قدموا للجزائر من أوروبا مؤخرًا”.
كما أضاف: “إنه منتخب كبير بإمكانات هائلة، هنالك أسماء يمكنها تقديم الإضافة للجزائر مثل عوار، وفي خط الهجوم يوجد جيل جديد مكون من لاعبين مثل عمورة وغويري”.
وتابع هيبرت فيلود: “هنالك العديد من اللاعبين الذين يمكنهم جلب الكثير للمنتخب الجزائري، الذي يحتاج لهذا الأمر”.
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