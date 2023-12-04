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الرياضة

فيلود: “المنتخب الجزائري تدعم بلاعبين شبان قادرين على تقديم الإضافة”

بقلم كريم تيغرمت
فيلود: “المنتخب الجزائري تدعم بلاعبين شبان قادرين على تقديم الإضافة”
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تحدث مدرب منتخب بوركينا فاسو، الفرنسي هيبرت فيلود، عن التشكيلة الحالية للمنتخب الوطني، مشيدا بالأسماء الجديدة التي التحقت به مؤخرا.

وقال فيلود، في تصريح لموقع “win win”: “منتخب الجزائر في مرحلة إعادة بناء وتجديد، هناك لاعبون شباب قدموا للجزائر من أوروبا مؤخرًا”.

كما أضاف: “إنه منتخب كبير بإمكانات هائلة، هنالك أسماء يمكنها تقديم الإضافة للجزائر مثل عوار، وفي خط الهجوم يوجد جيل جديد مكون من لاعبين مثل عمورة وغويري”.

وتابع هيبرت فيلود: “هنالك العديد من اللاعبين الذين يمكنهم جلب الكثير للمنتخب الجزائري، الذي يحتاج لهذا الأمر”.

رابط دائم : https://nhar.tv/ByxQn
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