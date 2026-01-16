فيلود: “المنتخب الجزائري في مرحلة انتقالية ولا يمكننا توقع المعجزات”
بقلم النهار أونلاين
تحدث المدرب الفرنسي، هيبرت فيلود، عن مشاركة المنتخب الجزائري، في نهائيات كأس أمم إفريقيا2026، مؤكدا بأن الخضر في مرحلة انتقالية.
وصرح المدرب فيلود، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “المنتخب الجزائري أظهر رغبة كبيرة، في نهائيات أمم إفريقيا 2026”.
كما أضاف: “ما كان ينقصهم بعض الجودة، والخبرة، باعتبار أن عدة لاعبين كانت هذه أول مشاركة لهم في “الكان”.
وأردف: “المنتخب الجزائري يمر حاليا بمرحلة انتقالية، لا يمككنا طلب المستحيل من الجيل الجديد، المرحلة الانتقالية تتطلب بعض الصبر، والعمل الكبير”.
وتابع هيبرت فيلود: “حتى في نهائيات كأس العالم، لا يمكننا انتظار معجزات، لكن علينا أن نبقى ايجابيين، والتركيز أكثر على الطبعة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا”.
