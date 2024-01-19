فيلود: “المنتخب الجزائري يعتمد نفس أسلوب اللعب منذ سنوات”

تحدث مدرب منتخب بوركينا فاسو، هيبرت فيلود، عن طريقة لعب المنتخب الوطني، مؤكدا اعتمادهم نفس الأسلوب منذ سنوات.

وصرح فيلود، في ندوته الصحفية، اليوم الجمعة: “من المؤكد أن المنتخب الجزائري سيسعى لفرض منطقه خلال مواجهتنا، وهو ما يعتمدونه منذ سنوات”.

كما أضاف الناخب البوركينابي: “طريقة لعبنا مختلفة، نحن أكثر قابلية للتغيير، حيث بامكننا أيضا التأقلم مع المباريات”.

وتابع هيبرت فيلود: “المنتخب الجزائري يعتمد على نفس أسلوب اللعب منذ سنوات، ولن يغيرو ذلك”.