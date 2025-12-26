فيلود: “المنتخب الجزائر مطالب برفع مستواه ضد بوركينا فاسو”
أبدى المدرب الفرنسي، هيبرت فيلود، رأيه بخصوص انطلاقة المنتخب الوطني، في “كان 2025″، مقارنة بمنافسهم المقبل، بوركينا فاسو.
وصرح هيبرت فيلود، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “شاهدت أول مباراة للجزائر، وبوركينا فاسو، ولمست عزيمة أكبر من جانب بوركينا فاسو، للذهاب بعيدا في هذه الطبعة من “الكان””.
كما أضاف: “منتخب بوركينا فاسو يملك لاعبين أقوياء من الناحية الذهنية، ويصارعون دائما لآخر دقيقة، كما يتمتعون بقوة بدنية مهمة”.
وأردف: “المنتخب الجزائري مطالبة برفع مستواها في مواجهة بوركينا فاسو، كون المنافس قوي، ويملك مواهب، وامكانيات كبيرة، مقارنة بمنتخب السودان”.
وتابع: “مدرب المنتخب الجزائري عليه ايجاد التوليفة المناسبة بين لاعبي الخبرة، والشبان، الجزائر تملك عدة مواهب صاعدة، على غرار مازة، وهذا أمر مهم، وايجابي للمنتخب الجزائري”.
وختم هيبرت فيلود: “المنتخب الجزائري عليه صناعة الفارق في الهجوم، عن طريق عمورة، ومحرز، وهذا هو مفتاح الفوز ضد بوركينا فاسو، كون هذا الأخير لديه نقاط ضعف في الدفاع”.