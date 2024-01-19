فيلود: “بلايلي لاعب رائع ويعتبر نقطة قوة المنتخب الجزائري”

تحدث مدرب منتخب بوركينا فاسو. هيبرت فيلود. عن المواجهة المقبلة التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني. مبرزا أهم نقاط قوته.

وصرح فيلود. اليوم الجمعة. في ندوته الصحفية: “يوسف بلايلي، لاعب رائع، أعرفه منذ بداياته في الجزائر، أين دربته في اتحاد العاصمة، وأنا سعيد بملاقاته مجددا”.

كما أضاف: “المشوار الذي حققه بلايلي لا يفاجئني، وأظن أنه كان قادرا على تحقيق ما هو أفضل، لكن يبقى ما قدمه مشوار جيد”.

وتابع هيبرت فيلود: “الجميع تابع المباراة الماضية، مثلنا نحن، وبلايلي يعتبر أحد أبرز نقاط قوة المنتخب الجزائري، وأتمنى أن لا يكون كذلك معنا”.