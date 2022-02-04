فيلود.. بلايلي يملك إمكانيات كبيرة أقوى من محرز
بقلم كريم تيغرمت
أثنى الفرنسي هيبرت فيلود، على الدولي الجزائري يوسف بلايلي، كما اعتبر بأنه يملك امكانيات أقوى من مواطنه رياض محرز.
وصرح فيلود، لموقع “goal”: “عندما كنت مدرلابا لاتحاد العاصمة، بلايلي كان لاعبا شابا، لكن لمست لديه امكانيات كبيرة”.
كما أضاف التقني الفرنسي: “بالنسبة لي بلايلي، يتمتع بإمكانيات كبيرة، أقوى من رياض محرز”.
وأردف “كنت أتوقع أن يحترف في أندية كبيرة، على غرار باريس سان جيرمان، أولمبيك مارسيليا، أو ليون”.
وتابع هيبرت فيلود: “بالنظر لامكانياته، أضن أن بلايلي ضيع مشوار كبير، كان بإمكانه اللعب في أفضل الأندية الفرنسية”.
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