فيلود.. بلايلي يملك إمكانيات كبيرة أقوى من محرز

أثنى الفرنسي هيبرت فيلود، على الدولي الجزائري يوسف بلايلي، كما اعتبر بأنه يملك امكانيات أقوى من مواطنه رياض محرز.

وصرح فيلود، لموقع “goal”: “عندما كنت مدرلابا لاتحاد العاصمة، بلايلي كان لاعبا شابا، لكن لمست لديه امكانيات كبيرة”.

كما أضاف التقني الفرنسي: “بالنسبة لي بلايلي، يتمتع بإمكانيات كبيرة، أقوى من رياض محرز”.

وأردف “كنت أتوقع أن يحترف في أندية كبيرة، على غرار باريس سان جيرمان، أولمبيك مارسيليا، أو ليون”.

وتابع هيبرت فيلود: “بالنظر لامكانياته، أضن أن بلايلي ضيع مشوار كبير، كان بإمكانه اللعب في أفضل الأندية الفرنسية”.