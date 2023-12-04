فيلود: “بلماضي من أكبر المدربين في افريقيا وليس من السهل تدريب الخضر”

أثنى الفرنسي، هيبرت فيلود، على الناخب الوطني جمال بلماضي، مصنفا إياه ضمن أكبر المدربين الأفارقة.

وفي تصريح خض به موقع “win win”، قال فيلود: “بلماضي مدرب كبير، ولقد أثبت ذلك بالنتائج التي حققها”.

كما أضاف: “ليس من السهل دائمًا تدريب منتخب الجزائر، ولكن بلماضي يعرف الشعب الجزائري والعقلية الجزائرية”.

وتابع هيبرت فيلود: “هذا أمر مهم، بلماضي يعرف كيف يدير وظيفته، وهو أحد أكبر المدربين في أفريقيا”.