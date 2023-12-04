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الرياضة

فيلود: “بلماضي من أكبر المدربين في افريقيا وليس من السهل تدريب الخضر”

بقلم كريم تيغرمت
فيلود: “بلماضي من أكبر المدربين في افريقيا وليس من السهل تدريب الخضر”
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أثنى الفرنسي، هيبرت فيلود، على الناخب الوطني جمال بلماضي، مصنفا إياه ضمن أكبر المدربين الأفارقة.

وفي تصريح خض به موقع “win win”، قال فيلود: “بلماضي مدرب كبير، ولقد أثبت ذلك بالنتائج التي حققها”.

كما أضاف: “ليس من السهل دائمًا تدريب منتخب الجزائر، ولكن بلماضي يعرف الشعب الجزائري والعقلية الجزائرية”.

وتابع هيبرت فيلود: “هذا أمر مهم، بلماضي يعرف كيف يدير وظيفته، وهو أحد أكبر المدربين في أفريقيا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/FwrLr
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