فيلود: “حققنا ثلاث نقاط مستحقة”

إعتبر مدرب شبيبة القبائل، هيبرت فيلود، أن فريقه حقق الأهم، بفوزه أمس الأربعاء، أمام جمعية عين مليلة، بنتيجة 1-0، مؤكدا أن النقاط الثلاث كانت مستحقة.

وصرح هيبرت فيلود، لتلفزيون “النهار”: “قاتلنا فوق الميدان، وخلقنا العديد من الفرص للتهديف، لنحظى في الأخير بثلاث نقاط مستحقة”.

وأضاف: “تسجيلنا للهدف الأول، فتح لنا العديد من المساحات، لكننا لم نتمكن من قتل المباراة، ما جعلنا نتلقى ضغطا من المنافس في الدقائق الأخيرة”.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، سجل الهدف الوحيد في هذه المباراة، في الدقيقة الـ9، عن طريق المهاجم حمرة بانوح.