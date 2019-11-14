فيلود: “سعيد بهذا الفوز وعلينا الآن التفكير في المستقبل”

عبّر مدرب شبيبة القبائل، هيبرت فيلود، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمس الأربعاء، أمام مولودية الجزائر، مشددا على ضرورة التفكير في قادم المباريات.

وصرح فيلود، لتلفزيون “النهار”: “بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، المنافس ضغط كثيرا، تاركا بعض المساحات التي تمكنا من استغلالها جيدا”.

وأضاف: “لاعبينا أظهروا فعالية جيدة، وأنا سعيد بهذا الفوز، علينا التفكير في المستقبل، والتركيز على مباراة رابطة الأبطال، التي تنتظرنا في القريب العالج”.

يذكر أن شبيبة القبائل، عاد بفوز ثمين، أمس الأربعاء، من ملعب “5 جويلية”، أمام مولودية الجزائر، بنتيجة 3-0.