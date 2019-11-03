فيلود: “سنواجه بلعباس بطموح كبير وعلينا تفادي سيناريو الشلف”

أكد مدرب شبيبة القبائل، هيبرت فيلود، جاهزية فريقه لمباراتهم المقبلة أمام اتحاد بلعباس، مؤكدا على ظرورة الحذر من تكرار سيناريو أولمبي الشلف.

وصرح هيبرت فيلود، بخصوص هذه المباراة، لتلفزيون “النهار”: “المعنويات مرتفعة بعد الفوز على عين مليلة، ما ساعدنا على الإستعداد جيدا لمواجهة اتحاد بلعباس”.

وأضاف: “سنتنقل إلى بلعباس بطموح كبير، لكن علينا الحذر من هذا الفريق، الذي بإمكانه أن يخلق لنا مشاكل، مثلما حدث لنا أمام أولمبي الشلف”.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستواجه اتحاد بلعباس، لحساب تسوية رزنامة الجولة السادسة، من المحترف الأول.