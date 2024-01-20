فيلود :”ضيعنا فوزا مهما وغياب تركيزنا وراء التعادل”

اعترف مدرب بوركينافاسو هوبير فيلود بقوة المنتخب الجزائر الذي خطف تعادل ثمين أمام فريقه في لقاء اليوم السبت.

وقال هوبير فيلود خلال الندوة الصحفية عقب المباراة”بعض اللاعبين تأثروا من النتيجة، كنا قادرين على الفوز وقدمنا مباراة جيدة”.

وأضاف فيلود “قدمنا مباراة جيدة، وممتازة أمام الجزائر، قلت سابقا أن قوة المنتخب بجانب بلايلي و اللاعبين الذين ينشطون في ذات المنصب”.

كما ختم المدرب السابق لوفاق سطيف وعدد من الأندية الجزائرية ” حدث مشكل وهو عدم التركيز، لهذا النتيجة انقلبت النتيجة إلى التعادل، اللاعبون لم يخبوا كثيرا لكن بصراحة كنا أقوى من الجزائر”.

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