فيلود: “علينا إستغلال مرحلة الفراغ التي يمر بها بارادو”

أشاد مدرب شبيبة القبائل، هيبرت فيلود، بمنافسهم المقبل، نادي بارادو، رغم مرحلة الفراغ التي يمر بها حاليا، والتي دعى أشباله لإستغلالها.

وصرح فيلود، اليوم الخميس، لتلفزيون “النهار”، خلال ندوته الصحفية: “تابعت البطولة الجزائرية الموسم المنصرم، أين قدم بارادو، مردود جيدا”.

وأضاف: “بارادو يعتمد على مواهب شابة تملك إمكانيات كبيرة، والدليل تحويلهم لعديد من لاعبيهم في الموسم الجاري”.

وتابع فيلود: “صحيح أن بارادو يمر بمرحلة فراغ حاليا، وعلينا استغلال هذه الفرصة، مستغلين المرحلة الجيدة التي نمر بها، لكن علينا التعامل مع هذه المباراة بكل جدية”.

يذكر أن نادي بارادو، سيستضيف شبيبة القبائل،يوم السبت المقبل، بملعب “بولوغين”، لحساب الجولة الثالثة من المحترف الأول.