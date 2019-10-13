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فيلود: “كنت أنتظر مردودا أفضل من لاعبينا”

الرياضة
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فيلود: “كنت أنتظر مردودا أفضل من لاعبينا”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى مدرب شبيبة القبائل، هيبرت فيلود، خيبة أمله من المردود الذي ظهر به لاعبوه أمام أولمبي الشلف، والذي كبدهم خسارة المباراة.

وصرح فيلود عقب هذه المباراة: “لم نكن في يومنا، كنت أنتظر مردودا أفضل من لاعبينا، للعودة بالفوز إلى تيزي وزو، لكن دون جدوى”.

وأضاف: “علينا الإعتراف بأن المنافس كان أفضل من الناحية التنظيمية، وأكثر تصميما منا في هذه المواجهة، لم نشكل أي خطورة عليهم”.

وتابع مدرب الكناري: “علينا الآن تجاوز هذه الهزيمة وهذا الآداء، والتفكير في قادم المباريات للظهور بشكل أفضل”.

يذكر أن شبيبة القبائل، انهزمت أمس السبت، بنتيجة 1-0 أمام أولمبي الشلف، الذي حقق أول انتصارله هذا الموسم.


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