فيلود: “ما قام به بلايلي أمر جد صعب وعظيم”

اعتبر الفرنسي هيبر فيلود، بأن الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، قام بأمر جد صعب، باسترجاع مستواه الحقيقي بعد عامين من التوقف.

وتحدث فيلود، في حوار لموقع “goal”، : “الحادثة التي تعرض لها بلايلي (قضية الكوكايين)، كانت أمر مؤسف، وحطمت مساره”.

كما أضاف: “كان يمكن أن يذهب بعيدا، ويتطور في بطولات أفضل، لكن محيطه أيضا لم يساعده على ذلك”.

وتابع هيبرت فيلود: “تمكن بلايلي من العودة إلى المستوى الذي كان عليه، بعد عامين من التوقف، وهو أمر صعب وعظيم”.

يذكر أن المد رب الفرنسي هيبرت فيلود، سبق له الإشراف على يوسف بلايلي، في فريق اتحاد العاصمة.