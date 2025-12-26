فيلود: “مباراة الجزائر وبوركينا فاسو ستكون جد صعبة وقوية على المنتخبين”

تحدث المدرب الفرنسي هيبرت فيلود، عن المباراة المقبلة للمنتخب الوطني، في “كان 2025” ضد بوركينا فاسو، مؤكدا بأنها ستكون صدام قوي بين المنتخبين.

وصرح فيلود، في هذا الخصوص، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “مباراة الجولة الثانية من “الكان” بين الجزائر، وبوركينافاسو، ستكون جد قوية، وصعبة على المنتخبين”.

كما أضاف المدرب السابق لمنتخب بوركينافاسو: “كلا المنتخبين يتواجدان في كامل قوتهما حاليا، خاصة من الناحية الهجومية”.

وتابع هيبرت فيلود: “كل المباريات التي جمعت سابقا المنتخب الجزائري، ببوركينا فاسو، كانت قوية، وصعبة”.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيواجه نظيره البوركينابي، يوم الأحد المقبل، لحساب الجول الثانية من دور مجموعات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.